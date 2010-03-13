Ровенский горсовет просит ЕП отменить пункт резолюции о Бандере

Депутаты Ровенского городского совета приняли обращение к Европарламенту с просьбой отменить пункт резолюции, касающийся оценки деятельности лидера ОУН Степана Бандеры и присвоения ему звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами этого обращения выступили фракции Украинской народной партии и БЮТ в горсовете. За содержательную основу документа взято постановление Ивано-Франковского областного совета об упомянутом пункте резолюции Европарламента.

В частности, депутаты горсовета Ровно просят Европарламент отменить п. 20-й его резолюции о ситуации в Украине, где подвергается сомнению присвоение главе Провода ОУН С.Бандере звания Героя Украины.

Перед голосованием в горсовете состоялась дискуссия, в ходе которой большинство депутатов отмечали важную роль С. Бандеры в национально-освободительном движении Украины и вклад ОУН в борьбу за независимость, а также тот факт, что депутаты Европарламента не знают украинской истории.

Звучали и другие мнения. В частности, лидер фракции Партии регионов в горсовете Алексей ГУБАНОВ назвал обращение странным. "Мы стараемся давать какие-то указания Европарламенту относительно его решений. Разве это не странно? Степан Бандера не был гражданином независимой Украины, он умер задолго до учреждения этой награды. Если мы будем разбираться, кто и что сделал для Украины, то можно начать награждать Рюрика или Владимира Великого", - сказал представитель "регионалов".

В итоге большинство депутатов горсовета поддержали обращение к Европарламенту. Документ планируют также направить и новоизбранному Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, подобные обращения в Европарламент уже направили депутаты Львовского, Тернопольского, Ивано-Франковского и Черновицкого областных советов, Тернопольского горсовета.

Справка УНИАН. 22 января 2010 года тогдашний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом присвоил звание Героя Украины лидеру ОУН С.Бандере.

25 февраля депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Украине, в которой, среди прочего, осудили решение В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя С.Бандере и призвали нового главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА пересмотреть это решение.

5 марта В.ЯНУКОВИЧ во время визита в Москву пообещал ко Дню Победы отменить указы В.ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины.