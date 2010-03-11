Азаров не думает, что тугой кошелек - основание обвинять Хорошковского
13:46, 11 марта 2010Политика
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Но работу и бизнес разделить придется...
|Николай Азаров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Н.АЗАРОВ не согласился с негативной оценкой журналистов относительно назначения В.ХОРОШКОВСКОГО на должность главы СБУ. «Состояние его (В.ХОРОШКОВСКОГО – УНИАН) кошелька не является обвинением в его адрес», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что В.ХОРОШКОВСКИЙ должен разделить свой бизнес и работу на должности главы СБУ.
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