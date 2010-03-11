Азаров не уверен, хватит ли у Тимошенко мужества посмотреть ему в глаза
Чем сегодня займется правительство
Сегодняшнее заседание Кабинета министров будет организационным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
По словам Н.АЗАРОВА, также сегодня состоится представление министров, и правительство начнет полноценную деятельность.
Н.АЗАРОВ начал свой брифинг с поздравлений с тем, что в стране «наконец появилось работоспособное правительство».
При этом премьер добавил, что появилось правительство, которое взяло на себя ответственность в тяжелой ситуации, в которой находится сегодня страна.
На вопрос, готов ли он встретиться со своей предшественницей на посту главы правительства Юлией ТИМОШЕНКО, Н.АЗАРОВ ответил, что будет приветствовать такую встречу, если у предыдущего правительства «хватит мужества посмотреть в глаза».