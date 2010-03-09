Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ стремится иметь “карманную оппозицию” во главе с Арсением ЯЦЕНЮКОМ, считает народный депутат Сергей СОБОЛЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, комментируя сегодняшнюю встречу В.ЯНУКОВИЧА и А.ЯЦЕНЮКА, депутат заметил, что Президент назначил А.ЯЦЕНЮКА «любимой оппозицией, конструктивной и лояльной, мягкой и пушистой».

«То, что ЯНУКОВИЧ назначил себе оппозицией именно ЯЦЕНЮКА, означает, что Арсений Петрович глобально продолжает играть в команде ЯНУКОВИЧА по сценарию, составленным ЯНУКОВИЧЕМ на благо самого ЯНУКОВИЧА», - убежден С.СОБОЛЕВ.

«ЯНУКОВИЧ стремится иметь карманную оппозицию во главе с ЯЦЕНЮКОМ, которая всегда может предложить тому «чего желаете?». Но ничего у ЯНУКОВИЧА не получится, потому что он будет иметь настоящую, действенную и жесткую оппозицию во главе с Юлией ТИМОШЕНКО», - утверждает С.СОБОЛЕВ.

«Оппозицией становятся, а не назначаются по приказу так называемого Президента, - резюмировал депутат. – И не из-за обиды на то, что тебе не дали должность, как ЯНУКОВИЧ ЯЦЕНЮКУ, а по идеологическим, мировоззренческим, политическим соображениям, как это делает ТИМОШЕНКО».