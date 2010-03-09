Луценко: в ВР проходит соревнование между «оптовиками» и «розничными»

Попытка Партии регионов сформировать новую коалицию – это «покупка депутатов оптом и в розницу», сказал в комментарии УНИАН лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО.

«Уже несколько дней и прошлой, и нынешней недели в парламенте происходит соревнование между теми, кто уже продался в розницу, и теми, кто хотел бы продаться оптом. Опт стоит дороже, чем розница, вплоть до поста премьера, разных министров…» - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что у него вызывает удивление позиция Николая МАРТЫНЕНКО, Давида ЖВАНИИ, Юрия КОСТЕНКО, Виктора БАЛОГИ, и других лидеров «определенных группировок НУ-НС», выступающих против узурпации власти Партией регионов. «Это как раз подтверждение борьбы «оптовиков», жаждущих продаться, против «розничных», которые это уже сделали. Причем лозунг феерический: "Без нас - это узурпация. Дайте нам портфели - тогда это спасение украинской идеи", - отметил лидер «Народной самообороны».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «на самом деле происходит факт предательства политиков, которые стали депутатами блокового соглашения НУ-НС, где черным по белому написано: нельзя входить в коалицию с нашими политическими оппонентами - Партией регионов».

Прогнозируя дальнейшие события в парламенте, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Сегодня, используя розничные «тушки», давно уже купленные Партией регионов в НУ-НС и БЮТ, представлен антиконституционный метод создания коалиции. Буквально через 2-3 дня мы увидим и коалицию, и премьера АЗАРОВА, и правительство ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА».

По его мнению, это будет «нафталиновое правительство, оно будет стараться быть максимально эффективным, не обращая внимания на ограничения законодательства и возмущение общества».

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что у новоизбранного президента Виктора ЯНУКОВИЧА имеется вся полнота концентрации власти, «которой не было со времен КУЧМЫ: это и прокуратура, и милиция, и СБУ, и Нацбанк, и суды, и национальные телеканалы, и большинство Верховной Рады, и, конечно же, Кабмин». Такая концентрация власти, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, стала серьезным соблазном для антиконституционных действий.

В то же время он выразил уверенность в том, что при таких подходах к организации работы «стабильная работа на 2,5 года, как они (Партия регионов – УНИАН) рассчитывают, им не отпущена».