Оппозиция сформулировала свои задачи (текст резолюции)

Вече украинских патриотов, которое состоялось сегодня в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко, приняло резолюцию о создании объединенной демократической оппозиции во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Текст резолюции обнародован пресс-службой БЮТ.

"Шевченковские дни – это время задуматься о судьбе Украины, но сегодняшние торжества тяжело назвать праздничными. За 18 лет независимости наша страна оказалась в наибольшей опасности. Эту ситуацию можно сравнить лишь с ГКЧП, который хотел остановить продвижение Украины к независимости", - говорится в резолюции.

В документе отмечается, что в Украине через фальсификацию выборов Президента и из-за предательства части представителей демократической коалиции к власти “дорвалась антиукраинская сила во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”.

"ЯНУКОВИЧ, коммунисты и ЛИТВИН объединились в любви к должностям и деньгам и в ненависти ко всему украинскому. Они насилуют Конституцию Украины и создают фальшивую коалицию из продажных душ на основе коррупции. Такие действия являются настоящим государственным переворотом", - подчеркивается в резолюции.

«Чтобы противостоять этому антиукраинскому нашествию, мы, участники вече, перед памятником Тарасу Шевченко в городе Киеве решили объединиться для защиты Украины. Украинское общество нуждается в консолидации. Впереди жестокая и изнурительная борьба, но победа будет за Украиной. Эта победа требует объединения всех государственнических, проукраинских, проевропейских сил. Мы заявляем о жестком противодействии попыткам осуществить конституционный мятеж в Украине, создать коалицию в Верховной Раде и сформировать правительство в нарушение Конституции Украины", - говорится в документе.

Участники вече призвали все национально-демократические, патриотические и реформаторские силы к объединению усилий в объединенной демократической оппозиции и координации всех последующих действий. "Вече постановляет: образовать объединенную демократическую оппозицию, в состав которой войдут все общественные и политические силы, которые будут отстаивать национальные интересы.

Это будет украинская оппозиция к незаконной антиукраинской власти", – отмечается в резолюции.

Оппозиция также определила свои задания, среди которых: отстаивание европейского направления развития Украины, включительно со вступлением страны в Европейский Союз; защита демократии, выборности всех органов власти, прав и свобод человека, в первую очередь свободы слова; борьба за создание социально ориентированной рыночной экономики, противодействие засилью олигархов в экономике и их влиянию на зависимую от них власть, борьба за отделение бизнеса от власти и власти от бизнеса.

Объединенные демократические силы также обещают защищать независимость Украины, территориальную целостность, неприкосновенность ее границ; не допустить вступления Украины в какие-либо международные структуры и объединения, которые посягают на независимость Украины или противоречат цели европейской интеграции; укреплять энергетическую безопасность нашей страны, отстаивать сохранение газотранспортной системы в государственной собственности, не допустить создания каких-либо консорциумов с целью отчуждения ГТС в пользу другого государства; защищать статус украинского языка как единственного государственного, отстаивать национальные ценности, собственную историю, создавать и укреплять украинское информационное пространство.

"Лидером объединенной демократической оппозиции постановляем избрать Юлию ТИМОШЕНКО. К оппозиционной борьбе во имя Украины, ее независимости и утверждения европейского пути призываем все политические и общественные силы, которые разделяют перечисленные ценности.

Обращаемся к украинскому народу с призывом противостоять всем возможным действиям, которые будут посягать на государственность, конституционный строй, демократию и национальные ценности Украины. Украину мы сбережем!", - подчеркивается в резолюции.