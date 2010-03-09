Янукович: я лично буду заниматься гуманитарной сферой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что лично будет заботиться о гуманитарной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вручения государственных премий им. Тараса Шевченко в Каневе.

«Я буду лично отвечать за эти вопросы, сам буду заниматься гуманитарной сферой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он пообещал, что для этого будет создано несколько национальных советов, которые будут отрабатывать различные направления поддержки и развития гуманитарной сферы.

Президент отметил, что предложения этих нацсоветов будут всегда лежать в основе государственных решений, в том числе и законов Украины.

«Они войдут в закон о принципах внутренней и внешней политики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.