Янукович с утра уже успел пообщаться с людьми

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов приняли участие председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, народные депутаты, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН и другие сотрудники администрации, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, и.о. председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван СВИДА.

На площади перед памятником собралось около 2 тысяч человек, которые держали в руках государственные флаги и плакаты с надписями “Слава Великому Кобзарю!”, “Янукович объединит Украину”, “Память Шевченко живет в веках”.

После церемонии возложения Президент пообщался с общественностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ также планирует посетить город Канев, где ознакомится с ходом реконструкции литературно-мемориального музея Т.Шевченко, побывает на могиле Великого Кобзаря, а также встретится с лауреатами Шевченковской премии.