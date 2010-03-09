Администрация Януковича решила уполовинить замов Черновецкого?

В киевской мэрии вскоре на ключевых должностях могут появиться новые люди, а многих замов мэра после формирования Кабинета Министров сократят, сообщает «Сегодня».

Как стало известно изданию, в Администрации Президента готовится новое штатное расписание для КГГА. По словам источника в АП, количество замов хотят уполовинить. Напомним, новый президент Украины значительно сократил расходы на содержание своего аппарата, аналогичную работу он собирается провести и в Киеве.

Сейчас у мэра Киева 16 заместителей, из которых четыре первых - Денис Басс, Анатолий Голубченко, Ирэна Кильчицкая и Евгений Червоненко. Каждый заместитель получает 12-18 тыс. гривень в месяц, то есть в итоге приблизительно 2-3 млн. грн в год. Кроме того, обязанности зампредов частично пересекаются.