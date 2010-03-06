Литвин предлагает сигнальное голосование за премьера

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает провести закрытое сигнальное голосование за кандидатов на должность премьер-министра, чтобы увидеть реальную поддержку той или другой кандидатуры.

Об этом он заявил во время эфира "Большой политики" на телеканале "Интер".

"Давайте мы в Верховной Раде Украины проведем закрытым способом сигнальное голосование, определим перечень кандидатур о которых говорят политики и которых предлагают разного рода политические силе и проведем голосование", - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, это позволит увидеть кто какую поддержку имеет и будет иметь в будущем среди народных депутатов. "Почему закрыто? Потому что вы понимаете, что если будет открытое голосование, то каждая фракция будет голосовать за свое", - добавил спикер. Он считает, что действительной картины в таком случае мы не получим. В.ЛИТВИН подчеркнул, что он ищет любые варианты чтобы найти максимально правовой путь, чтобы разблокировать работу власти и возобновить систему управления. "У нас идут взаимные политические обвинения", - добавил спикер.