Какие указы Януковича поддерживает Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает популизмом один из первых указов новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о сокращении его зарплаты на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире программы Шустер Live.

"Я просто не хотела бы, чтоб с такого пиара это начиналось. Так как ведется политика сегодня, так как сегодня относятся к государственной собственности, когда забирают на 1,2 млрд. долларов стоимостью «Межигорье», а потом на 50% сокращают зарплату. Эти 50% «Межигорье» еще 150 лет не покроют. Я не хочу, чтоб так фальшиво все это было, а чтоб на самом деле делались дела, которые нужны Украине", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, она абсолютно поддерживает указы В.ЯНУКОВИЧА по борьбе бедностью и с кризисом.