Тимошенко рассказала о своем первом шаге в оппозиции

12:56, 06 марта 2010
Политика
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Лидер БЮТ готова работать над ошибками

Лидер БЮТ Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что готова работать над ошибками и исправлять их.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире программы Шустер Live.

"Пока политик не научится признавать своих ошибок, он никогда не будет двигаться вперед. Я готова признавать ошибки, готова проводить работу над ошибками и готова поправлять все, что было не так, как следует", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что первым ее шагом в оппозиции будет объединение демократических сил. "Я объединю в оппозицию все демократические силы. Я сделаю для этого все, что в моих силах", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что 9 марта в Шевченковские дни собирает всех людей, которые имеют силу и волю вместе работать в оппозиции.

Также она подчеркнула, что будет делать все возможное, чтоб принимались необходимые стране законы.

 

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