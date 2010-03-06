Тимошенко уверена, что украинцы еще убедятся, что лучше ее нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО думает, что со временем украинский народ убедится, что лучше, чем она, стране никто служить не сможет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире программы Шустер Live.

"Я думаю, что со временем, большинство людей убедится, что в принципе у вас у всех кроме меня по настоящему нет человека, который в стране может навести такой порядок, который будет служить вам, ресурсы страны ставить вам на пользу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что в своей деятельности, будь-то в оппозиции, или во власти, не будет применять антизаконную и нечестную практику своих конкурентов.

"Я хочу, чтоб мы никогда больше не строили так власть, чтоб она служила кучке людей и поэтому я не буду нарушать Конституцию, я не буду с ними одинаково вести себя на президентских кампаниях, фальсифицируя и подкидывая (результаты выборов и бюллетени - УНИАН). Я не буду никогда принимать участие в покупке депутатов, я никогда не буду сдавать стратегическую собственность страны. Я знаю, что и в оппозиции и во власти смогу делать для страны то, что ей нужно - это смысл моей жизни", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что не является мстительным человеком. "Думаю, что нет. Но иногда хочется так (отомстить - УНИАН), что невозможно себя сдержать. А потом думаешь - в чем смысл? В том, чтоб тратить время на баталии и разборки?", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что когда пришла на должность премьер-министра первый раз в 2005 году, то не сводила счетов с теми, из-за кого испытывала репрессии сама, а также ее родные и близкие.

"У меня было такое время, когда до 50-ти передач в тюрьму носила моя мама. Потому что не только репрессии были, не только знакомых моих и родственников, не только моих друзей, но друзей моих друзей они закрыли только потому, что думали, что они меня уничтожат. И у меня не осталось в душе никакой мести и обиды, лишь потому, что я не хочу свои силы тратить на такие вещи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что искать виновных и наказывать - дело правоохранительных органов и судов.