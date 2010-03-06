Тимошенко: премьером будет Азаров, а остальных просто обманули

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что главой нового Кабинета министров Украины станет Николай АЗАРОВ, а всех остальных претендентов на эту должность просто обвели вокруг пальца.

Об этом она заявила в эфире программы Шустер Live.

"Если вы следите за процессом, то сейчас кастинг премьер-министров проходит перед лицом ЯНУКОВИЧА. Все их кастинги – это пустяк. Премьер-министром будет АЗАРОВ, а всех остальных просто обвели вокруг пальца", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, говоря о голосовании по вопросу выражения недоверия правительству, она высказала большое сожаление, что представители украинских демократических и патриотических сил продаются и изменяют своей идеологии. По ее информации, за это они получают от 3 до 5 млн. долларов.

"Мне очень жаль, что те люди, которые якобы исповедуют демократические, патриотические ценности, сегодня по одному за должности, за деньги начинают поддерживать ту политику, которая диаметрально противоположна курсам, которые провозглашали и ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, и ТИГИПКО. Мне жаль, что так дешево все продается. Когда голосовала «Наша Украина», они точно знали, что у них расписаны все должности, что у них все разложено – сколько кому денег, какие финансовые потоки, стратегическая собственность. А когда поняли, что обойдутся без них, вспомнили про свои национальные ценности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что такое поведение депутатов свидетельствует об отсутствии идеологических убеждений. При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что позиции сторонников нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по важным вопросам, таким как язык, сотрудничество с Европой и Россией, использование ГТС и др., расходятся с позициями представителей национал-патриотических сил, которые поддержали отставку правительства.

"Какие убеждения?.. Позиции по языку расходятся, по созданию зоны свободной торговли… Это противоречит политике ЯЦЕНЮКА, ЮЩЕНКО, национал-патриотов. Так за что они тогда стройной стаей туда перебегают? Никаких принципиальных ценностей, идеологи, как сегодня оказывается, нет. Есть деньги, должности и благополучие отдельных людей", – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также считает, что В.ЯНУКОВИЧ одним из первых указов должен был бы наградить орденом "За заслуги" Виктора ЮЩЕНКО за его действия во время президентской избирательной компании.

"Я думаю, что большей помощи, чем ЮЩЕНКО, ему никто не сделал", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. В этой связи она напомнила такие факты, как подписание Президентом В.ЮЩЕНКО изменений к закону о выборах в период между первым и вторым турами голосования, призывы В.ЮЩЕНКО не поддерживать никого из кандидатов, вышедших во второй тур.

"Обещания, которые давались Виктору Андреевичу, что он будет премьер-министром, они сейчас как раз отрабатываются, а, скорее всего, будет как всегда – пообещали и не сделали, как бывает в украинской политике", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.