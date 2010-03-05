Тимошенко: я знала, что будут такие результаты голосования

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО знала, что Верховная Рада примет решение о недовери правительству и отправит его в отставку еще до начала голосования по этому вопросу.

Об этом она заявила в эфире программы Шустер Live.

"Я знала, как будет проходить голосование, какие фракции будут голосовать, какие отдельные депутаты. Я знала, что будут такие результаты голосования", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Ю. ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 10 человек.

За резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, семь - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.