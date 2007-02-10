Костенко: можно покупать газ по $230 и от этого быть счастливыми

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО убежден, что вступление в НАТО даст возможность Украине «политически отсоединиться от России».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По его словам, это отвечает украинским интересам. «Почему сегодня Россия ставит любое украинское правительство на колени так называемыми дешевыми энергоносителями? Если бы Украина от России по мировым ценам брала за транзит все то, что идет по территории Украины, начиная от газа, электроэнергии, всех транспортных путей, если бы брала по мировым ценам арендную плату за Черноморский флот, то мы бы покупали газ по 230 долларов в России, и от этого все были бы счастливы», - заметил лидер УНП.

По его мнению, «НАТО позволит нам, наконец, политически отсоединиться от России, чего мы не сделали за 15 лет независимости”. По убеждению Ю.КОСТЕНКО, “НАТО гарантирует территориальную целостность Украины, НАТО дает нам возможности извлечь дополнительные экономические выгоды через продажу своей военной продукции. В Чехии и в Польше в 10 раз выросли заказы для военных комплексов после обретения статуса членства в НАТО этими странами”.

По словам лидера УНП, «внешнеевропейский приоритет в государственной политике является национальным вектором, как национальная идея, как национальная идеология».