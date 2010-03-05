Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН предложил Украине вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Москве.

«Нам хочется круто изменить наши отношения», – заявил В.ЯНУКОВИЧ на встрече с В.ПУТИНЫМ.

«Вступайте в Таможенный союз», - ответил премьер-министр РФ.