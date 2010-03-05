Путин предложил Украине вступить в Таможенный союз
18:01, 05 марта 2010Политика
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«Хочется круто изменить отношения»
Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН предложил Украине вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Москве.
«Нам хочется круто изменить наши отношения», – заявил В.ЯНУКОВИЧ на встрече с В.ПУТИНЫМ.
«Вступайте в Таможенный союз», - ответил премьер-министр РФ.
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