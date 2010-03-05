Медведев процитировал Януковичу «Кавказскую пленницу»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что на современном этапе отношения Украины и России должны сделать «крутой правильный поворот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил во время встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая состоялась сегодня в Кремле.

Встречая Президента Украины, Д.МЕДВЕДЕВ приветствовал его и еще раз поздравил со вступлением на пост главы государства, пожелав больших успехов.

«Отношения Украины и России будут улучшаться, ведь к этому стремятся наши граждане», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он выразил надежду, что черная полоса в отношениях двух государств с приходом В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины будет прервана.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Я ставлю перед собой задачу, чтобы отношения Украины и России сделали крутой правильный поворот. И мы выполним эту задачу, о которой мечтают российский и украинский народы».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что обязательно оправдает надежду многих украинцев и улучшит отношения с Российской Федерацией. «И они никогда не будут такими, какими были последние пять лет», - пообещал он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина и Россия имеют большой потенциал, который необходимо развивать, во всех сферах взаимных отношений, в частности экономической.

«Украина всегда была житницей», - добавил Президент.

Президент Украины также отметил, что ставит перед собой задачу «догнать Россию» – в хорошем смысле, которая сейчас вышла в послекризисный период развития в вопросах социального и пенсионного обеспечения.

В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что Украина всегда была не только житницей, но и здравницей, и кузницей.

«Помните, как говорили в фильме («Кавказская пленница» - УНИАН)», - заметил Президент России.