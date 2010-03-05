У нунсовца было видение «о конце света по календарю майя»?

Председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО опровергает заявление представителя депутатской группы “Народная самооборона” Юрия ГРЫМЧАКА о наличии списка членов фракции НУ-НС, которые подписались за вхождение в коалицию с Партией регионов.

Об этом говорится в заявлении Н.МАРТЫНЕНКО, переданной УНИАН пресс-службой фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Появление подобных “списков” - это фальшивка. Это провокация, направленная на дальнейший раскол фракции. У нас уникальная фракция с уникальными депутатами – например, есть индивидуумы с феноменальной “фотографической памятью”. Согласно схеме “у меня было виденье, но никаких доказательств предъявить вам не могу” можно заявить о чем угодно - например, о конце света по календарю майя”, - сказал председатель Н.МАРТЫНЕНКО.

По его мнению, “подобной дезинформацией некоторые депутаты из НУ-НС отрабатывают свои места в списке БЮТ и пытаются выслуживаться перед Юлией ТИМОШЕНКО. Кроме попыток перетянуть на свою сторону часть нашей фракции, идет попытка сформировать список “врагов народа” - точнее, тех, кого команда ТИМОШЕНКО считает своими врагами”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, народный депутат Ю.ГРЫМЧАК заявил, что коалиционное соглашение с Партией регионов готовы подписать 25 депутатов от НУ-НС.

Ю.ГРЫМЧАК отметил, что ему продемонстрировали список с подписями народных депутатов от НУ-НС. По словам депутата, поскольку имеет хорошую зрительную память, он этот список запомнил.

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали якобы приложение к коалиционному соглашению между фракциями Партии регионов и НУ-НС, в котором были фамилии 25 народных депутатов, но в списке не было их подписей.