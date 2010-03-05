Сегодня в Греции - массовые забастовки

Сегодня в Греции снова пройдут массовые забастовки, передает РИА «Новости».

Греческое правительство в попытке справиться с долговым и бюджетным кризисом объявило на этой неделе об урезании доходов госслужащих, замораживании роста пенсий и введении новых потребительских налогов.

Греция оказалась в центре мирового внимания из-за того, что резкое усиление экономического кризиса в этой стране привело к падению курса евро и опасениям относительно будущего еврозоны.

Крупнейший профсоюз государственных служащих ADEDY и объединение работников частного сектора GSEE объявили на пятницу, 5 марта, забастовку с полудня и до окончания рабочего дня. К забастовке присоединится городской транспорт Афин, за исключением метро. Кроме того, 24-часовую забастовку объявили государственные СМИ, которые не будут передавать новости. Остальные средства массовой информации будут бастовать с 10 утра до полудня.

В Афинах состоятся массовые марши протеста против политики правительства, приуроченные к принятию парламентом новых жестких мер в сфере экономики.

Ожидается, что в период с 8 по 12 марта в стране пройдет всеобщая забастовка.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Греции уже прошло несколько акций протеста против политики правительства.