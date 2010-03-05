Януковичу напоминают, с чего начинали Кучма и Ющенко

Народный депутат от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ уверен, что «путь узурпации власти и систематического нарушения конституции одной фракцией парламента (ПР. – УНИАН) приведёт к досрочным перевыборам Верховной Рады».

Об этом представитель БЮТ заявил УНИАН, комментируя вчерашнее принятие в первом чтении изменений к Регламенту Верховной Рады, которыми разрешается создавать коалицию не только фракциям, но и отдельным депутатам.

«Регионалы ломают через колено Конституцию, потому что им так хочется. Если Партия регионов таким путём будет двигаться, то такая власть будет ненадолго. БЮТ осуждает такие действия наших оппонентов», – подчеркнул народный депутат.

При этом Д.ВЕТВИЦКИЙ напомнил, что согласно с Конституцией, новая коалиция должна быть создана, согласно отведённым срокам и исключительно парламентскими фракциями, а не депутатским большинством. По его словам, в ином случае БЮТ будет настаивать на проведении досрочных парламентских выборов.

В свою очередь, народного депутата поддерживает гражданская кампания «Форум спасения Киева», отмечая, что проведение досрочных парламентских выборов «гораздо лучше, чем коррупция, распространяемая из Верховной Рады и отравляющая всё общество».

По мнению главного координатора кампании Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО, на попытку создания коалиции путём вхождения в неё отдельных депутатов народ обязан отреагировать массовыми акциями протеста.

«Во фракции НУ–НС не насчитывается голосов для создания коалиции с ПР – иного ЗАКОННОГО выхода, кроме как объявления досрочных парламентских выборов, нет. Все другие попытки сколотить незаконным путём так называемую коалицию в парламенте, путём вхождения в неё отдельных депутатов – это тоталитаризм и вызов всему украинскому народу, на что следует реагировать массовыми протестами», – отметил в комментариях УНИАН В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Вместе с тем, от имени «Форума спасения Киева» он призывает «все здоровые силы общества объединиться с целью содействия роспуску взбесившегося парламента».

«Если депутаты в открытую издеваются над Конституцией и пытаются принимать законы, прямо ей противоречащие, какой пример они подают народу, действуя противоправно? Если политик считает, что полномочий Президента ему недостаточно, то не нужно баллотироваться на такую должность», – считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом общественный лидер сравнивает первые шаги Виктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины с первыми действиями его предшественников – Леонида КУЧМЫ и Виктора ЮЩЕНКО.

«Нежелание работать с оппозицией, попытки подавить оппозицию – такое мы уже переживали.

Путь узурпации власти и сосредоточения власти в одних руках – это путь самоуничтожения. С этого начинали КУЧМА и ЮЩЕНКО – каждый из них начинал свою деятельность с борьбы за расширение полномочий. В итоге, их путь закончился позорным изгнанием. История повторяется, в ПР не сделали никаких выводов. У нас уже была советская система, когда КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза. – УНИАН) сама себя потопила, к чему может придти и ПР», – предполагает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Говоря о ситуации, которая сложилась в парламенте после президентских выборов, он напомнил о решении об отмене выборов в местные органы власти, назначенных на 30 мая 2010 года, что «продлевает пребывание у кормушки коррумпированных мэров и депутатов местных советов».

«Вряд ли что-то позитивное можно ожидать от парламента, который после президентских выборов встал на антиконституционный путь», – заключил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об утверждении изменений к статье 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины"», который предусматривает возможность вхождения в состав парламентской коалиции отдельных народных депутатов.

За данный законопроект проголосовали 229 из 287 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» в полном составе проголосовали Партия регионов – 172 депутата; 5 депутатов от БЮТ (Виталий БАРВИНЕНКО, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Юрий ПОЛУНЕЕВ, Игорь САВЧЕНКО, Олег ЧЕРПИЦКИЙ), 3 депутата от НУ–НС (Юрий БУТ, Иван ПЛЮЩ, Владимир ПОЛЯЧЕНКО); 27 коммунистов, 18 депутатов от Блока Литвина и 4 внефракционных депутата – Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Василий КИСЕЛЁВ, Игорь РЫБАКОВ, Тарас ЧОРНОВИЛ.

Также парламент принял решение по сокращённой процедуре подготовить ко второму чтению данный законопроект.

За данное решение проголосовали 230 из 287 народных депутатов.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд представил заключение, что в состав коалиции в Верховной Раде могут входить лишь фракции.