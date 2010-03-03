Тимошенко поздравила с 8 Марта - «пользуясь случаем»
16:23, 03 марта 2010Политика
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Политик попрощалась с сотрудниками
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в большом зале заседаний правительства провела встречу с коллективом Секретариата Кабинета министров, в ходе которой поблагодарила его сотрудников за продуктивную работу в течение более двух лет и попрощалась.
Об этом УНИАН сообщили сотрудники Секретариата Кабмина, которые принимали участие во встрече.
Ю.ТИМОШЕНКО попросила их «бдительно» работать с новым составом Кабинета министров.
Также, пользуясь случаем, Ю.ТИМОШЕНКО поздравила женскую часть коллектива Секретариата Кабмина с наступающим праздником 8 Марта.
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