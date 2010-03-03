Азаров обиделся: не услышал в выступлении Тимошенко покаяния

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ называет историческим событием сегодняшнее решение парламента отправить в отставку Кабинет министров Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Это, по моему мнению, историческое событие, поскольку с сегодняшнего дня этот человек (Ю.ТИМОШЕНКО) уже не возглавляет правительство», - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, очень оскорбительно, что Ю.ТИМОШЕНКО не осознала свою ответственность за происходящее в стране.

«В ее выступлении не было покаяния, а само выступление было безответственно», - считает депутат.

Н.АЗАРОВ также отметил, что действительно размышляет над тем, стоит ли ему возглавлять новое правительство. «Я сказал абсолютно откровенно: я сам думаю, нужна ли мне при такой ситуации дополнительная нагрузка», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о выражении недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 10.

За резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.