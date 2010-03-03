Тимошенко отказалась отвечать на вопросы нардепов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после своего выступления в Верховной Раде по вопросу отставки Кабинета министров покинула сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодняшнее голосование станет моментом истины и определения для каждого народного депутата, каждой фракции - с Украиной они или против.

«Я буду, и команда, которую я возглавляю, там, где нужно Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заметила, что нет никакого смысла продолжать объяснять свою позицию в сессионном зале и отвечать на вопросы.

«В этом зале уже все определились, и никакие ответы на вопросы никого ни в чем не убедят, и поэтому не нужно тратить, в прямом смысле этого слова, дорогое время народных депутатов, а нужно определиться и поставить этот вопрос на голосование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Небольшое выступление главы правительства вызвало аплодисменты у депутатов от БЮТ. Они долго аплодировали ей стоя, после чего Ю.ТИМОШЕНКО покинула сессионный зал.