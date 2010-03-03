Азаров сказал, что бы он сделал на месте Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО держится за власть, поскольку боится ответственности за совершенные экономические преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады во время рассмотрения проекта постановления, поданного депутатами от Партии регионов, относительно выражения недоверия Кабинету министров.

По словам Н.АЗАРОВА, любое правительство, которое имело бы в 10 раз лучшие показатели своей экономической деятельности, уже давно ушло бы в отставку.

«Если бы у меня была хотя бы в 10 раз менее худшая ситуация, я бы не ждал никого и сам бы написал заявление и ушел», - сказал он.

При этом Н.АЗАРОВ добавил, что правительство «цепляется за власть, поскольку боятся ответственности». «А ответственность обязательно наступит», - сказал он.