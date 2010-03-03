«За Украину!» не будет голосовать за отставку Кабмина

Депутатская группа „За Украину!” не будет голосовать за отставку Кабинета Министров, хотя и имеет много претензий к работе Юлии Тимошенко. Об этом журналистам заявил председатель группы Вячеслав Кириленко.

„Ми не будем голосовать за отставку правительства, потому что считаем, что правительство отставлять должны те, кто знает какой должна быть новая коалиция, те кто знает, каким будет курс нового правительства”, - заявил председатель депутатской группы „За Украину!

„Те, кто готовы брать на себя ответственность за будущее, те пусть голосуют за отставку”, - прибавил он.

Вячеслав Кириленко напомнил, что группа „За Украину!” не входит в коалицию с Блоком Тимошенко. „У нас есть много претензий к деятельности премьер-министра, но это не значит, что мы должны голосовать за отставку”, - отметил парламентарий.