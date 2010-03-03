Достаточно ли Европарламент знает о Бандере?

Ивано-Франковский облсовет сегодня созывает внеочередную сессию для рассмотрения резолюции Европарламента в отношении Степана Бандеры. Об этом сообщили УНИАН в областном совете.

Председатель Ивано-Франковского облсовета Игорь ОЛИЙНЫК издал распоряжение № 18-р от 2 марта 2010 года «О созыве внеочередной тридцать шестой сессии областного совета». «В соответствии со статьей 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» созвать внеочередную тридцать шестую сессию облсовета 3 марта 2010 года в 10 часов с повесткой дня: Об обращении Ивано-Франковского областного совета к Европейскому парламенту по поводу резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине», - говорится в распоряжении председателя облсовета.

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3 марта также состоится внеочередная сессия Тернопольского облсовета для рассмотрения резолюции Европарламента, касающуюся присвоения проводнику Организации Украинских Националистов Степану Бандере звания «Герой Украины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, внеочередное пленарное заседание инициировали фракции ВО «Свобода» и «Наша Украина». Депутаты убеждены, что резолюция депутатов Европарламента от 25 февраля вызвана нехваткой объективной информации о событиях Второй мировой войны в Украине и деятельности ОУН и ее лидера С.Бандеры. Они также считают, что руководство государства не должно вносить изменений в указ экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания «Герой Украины».