Богатырева собрала силовиков

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством секретаря СНБО Раисы БОГАТИРЕВОЙ состоялось совещание с руководителями силовых ведомств по выполнению Указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Об образовании Национального антикоррупционного комитета».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Аппарата СНБО.

Заседание состоялось при участии первого заместителя Секретаря СНБО Украины Степана ГАВРИША, Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, руководителя Службы внешней разведки Николая МАЛОМУЖА, первого заместителя министра внутренних дел Украины Владимира БЕДРИКИВСКОГО.

Собравшиеся высказали свои взгляды по вопросу создания полномасштабной вертикали противодействия коррупции, где инициатива Президента Украины даст возможность более эффективно координировать деятельность правоохранительных органов с привлечением научного потенциала страны и общественных организаций.

Секретарь СНБО Украины отметила, что сейчас есть главная составляющая для реализации антикоррупционных мероприятий – воля высшего руководства государства, поскольку речь идет о первоочередном выполнении Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ основных предвыборных обязательств перед гражданами. Следовательно, объединяя знание и опыт правоохранительных органов, власть имеет стартовые возможности доказать свою способность и решительность в противодействии коррупции. Речь «идет не только об объединении правоохранителей в борьбе против коррупции, активном привлечении к этому общества, объединений граждан, но и о как можно более широком информировании граждан о предупреждении негативных явлений», - отметила Р.БОГАТИРЕВА.

Участники совещания отметили ряд системных пробелов, препятствующих эффективному противодействию злоупотреблениям. В частности, собеседники были единодушны в вопросе избыточного регулирования экономики со стороны государства, что приводит к тенезации, а следовательно, к увеличению коррупции в государстве.

Руководители правоохранительных ведомств достаточно сдержанно отозвались относительно пакета антикоррупционных законов Украины: «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», которые вступают в силу с 1 апреля 2010 года, поскольку ряд положений новых законов прямо противоречит предписаниям Конституции Украины и нарушает права и свободы граждан.

Отдельно речь шла об ответственности за совершение коррупционных деяний. По мнению участников совещания, разграничение административной и уголовной ответственности за соответствующие преступления часто вызывает новую волну коррупции, когда виновные, вместо уголовной ответственности, лишь платят административные штрафы.

Руководители правоохранительных органов обязались как можно быстрее представить свои предложения по подготовке «Положения о Национальном антикоррупционном комитете».

*** В ежегодном рейтинге стран по уровню коррумпированности Украина занимает 146-е место. В "Индексе восприятия коррупции-2009" (Corruption Perceptions Index), представленном международной организацией "Трансперенси Интернешнл" ("Transparency International") 17 ноября 2009 года., Украина получила лишь 2,2 из 10 возможных баллов. Вместе с Украиной 146-ю позицию разделили Камерун, Эквадор, Кения, Россия, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор и Зимбабве.

Ранее группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) утвердила отчет о выполнении Украиной антикоррупционных рекомендаций, где из 25 рекомендаций выполнены 7, а еще 18 выполнены частично. В соответствии с правилами процедуры GRECO, на протяжении 18 месяцев после утверждения отчета Украина должна обеспечить выполнение тех рекомендаций, которые выполнены частично, и предоставить соответствующую информацию в Секретариат GRECO.

По данным Аппарата СНБО Украины, на протяжении 2009 года отмечалась тенденция к уменьшению количества разоблаченных коррупционных правонарушений. Борьба с коррупцией сосредоточивалась на мелких, малозначимых проступках. По официальным данным, коррупционными деяниями государству нанесены убытки в размере 1 621 385 грн., из них возмещены 497 010 грн. Впрочем, по оценкам специалистов Аппарата, такие цифры не соотносятся с реальными масштабами убытков от коррупции. Следовательно, коррупция является одной из самых критических угроз стабильности общественного развития Украины и национальной безопасности.