У Кириленко говорят, что Ульянченко им – никто
17:31, 02 марта 2010Политика
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«За Украину!» против подковерных игрищ
|Иван СТОЙКО
Об этом сообщил член депутатской группы «За Украину!» Иван Стойко.
«Депутатская группа «За Украину!» проводит свои заседания в парламенте, где принимает консолидированные решения как о поддержке вопросов повестки дня, так и политические решения», - цитирует слова депутата сайт политической силы.
Иван Стойко также отметил, что депутатская группа «За Украину!» не станет участвовать ни в каких подковерных игрищах. «Мы неоднократно заявляли, что не пойдем в коалицию с Партией регионов. Это наша позиция», - сказал политик.
От также отметил, что Вера Ульянченко не имеет никакого отношения к депутатской группе «За Украину!».
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