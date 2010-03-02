У Кириленко говорят, что Ульянченко им – никто

Информация некоторых СМИ о том, что группа «За Украину!» проводит встречу с экс-главой секретариата президента Верой Ульянченко, не соответствует действительности.

Об этом сообщил член депутатской группы «За Украину!» Иван Стойко.

«Депутатская группа «За Украину!» проводит свои заседания в парламенте, где принимает консолидированные решения как о поддержке вопросов повестки дня, так и политические решения», - цитирует слова депутата сайт политической силы.

Иван Стойко также отметил, что депутатская группа «За Украину!» не станет участвовать ни в каких подковерных игрищах. «Мы неоднократно заявляли, что не пойдем в коалицию с Партией регионов. Это наша позиция», - сказал политик.

От также отметил, что Вера Ульянченко не имеет никакого отношения к депутатской группе «За Украину!».