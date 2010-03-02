Херсонский губернатор подал в отставку

Глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ написал заявление о прекращении своих должностных полномочий.

Об этом Б.СИЛЕНКОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

"То, что я обещал, я сделал. Заявление в части прекращения моих полномочий написано", - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Тем не менее, по его словам, скорой смены губернатора Херсонской области не будет.

"Я думаю, что этого в ближайшие дни не будет, потому что вы видите, что в Верховной Раде никак не могут разобраться с правительством", - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Он также объяснил, что Херсонская ОГА подготовила к передаче новому руководству отчет о состоянии дел в области.

"Облгосадминистрация подвела итоги и мы тоже готовы передать свои полномочия и зафиксировать, в каком состоянии мы передаем Херсонскую область. Чтобы потом не было вопросов", - сказал Б.СИЛЕНКОВ.