Янукович встретился с тремя судьями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициировал создание рабочей группы по быстрому и эффективному проведению судебной реформы.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По сообщению, В.ЯНУКОВИЧ провел встречи с председателем Конституционного Суда Украины Андреем СТРИЖАКОМ, председателем Верховного суда Василием ОНОПЕНКО и председателем Высшего хозяйственного суда Сергеем ДЕМЧЕНКО.

«Уже на будущей неделе мы начнем предпринимать первые шаги, чтобы прекратить беспорядок в судебной системе, навести порядок и принять закон о судоустройстве», – сказал Президент Украины во время встречи с председателем Верховного суда Украины В.ОНОПЕНКО.

«В Украине сделано несколько шагов в направлении судебной реформы, но эта работа приостановлена, не завершили то, что планировали. Старую систему разрушили, а новую не построили. Судебная ветвь власти должна быть независимой, она должна работать эффективно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным от произвола чиновников, от ошибок и решений, которые нарушают права человека», – отметил Президент Украины.

«Нам вместе нужно думать, как при вашей поддержке исправлять ошибки, допущенные в ходе судебной реформы... Мне кажется, что в Украине сегодня можно быстро провести судебную правовую реформу. Есть общественная потребность в реформе суда. Всем уже надоело играть не по правилам. Мы, как никто другой, заинтересованы в проведении судебной реформы, мы знаем все изъяны и готовы внести предложения», – сказал, в частности, председатель Верховного суда Украины В.ОНОПЕНКО.

Председатель Конституционного Суда А.СТРИЖАК поддержал необходимость проведения судебной реформы. «Нужно сформировать группу юристов, которая будет заниматься судебной реформой, поскольку, если это отдать политикам, дело не пойдет», – сказал он во время встречи с Президентом Украины.

«Мы видим, что судебная реформа остановилась на полдороги. Если мы хотим повысить качество правосудия, нужно углублять специализацию судов. К этому нас обязывает и Конституция», – отметил С.ДЕМЧЕНКО во время встречи с главой государства.

Президент предложил создать рабочую группу по наработке предложений по быстрому и эффективному проведению судебной реформы. В группу должны войти эксперты, ученые, бывшие судьи с опытом и нынешние представители судебной системы.