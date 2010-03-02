Луценко перепутал Януковича с Азаровым «по Фрейду»

Лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что новая коалиция будет формироваться на антиконституционных основах с привлечением так называемой группы депутатов «Независимых».

Об этом он сказал в интервью журналистам.

Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что, по его информации, проект коалиционного соглашения предложен фракцией коммунистов и Блока Литвина.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО утверждает, что к этой коалиции также планируется привлечь «мифическую, неизвестную фракцию «Независимых». «Очевидно, идет речь о создании антиконституционным способом фракции из депутатов, изменившим блочному соглашению НУ-НС, которое исключало, как известно, сотрудничество с Партией регионов. И с этой искусственно созданной группой будет создана коалиция под того премьера, который будет наиболее более удобный для господина АЗАРОВА, вернее ЯНУКОВИЧА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что спутал фамилии Виктора ЯНУКОВИЧА и Николая АЗАРОВА, «по-видимому, по Фрейду».

Ю.ЛУЦЕНКО предполагает, что основой группы «Независимые» будет партия «Единый центр», а к ним будут присоединяться «те, кто считает возможным сделать такой политический финт, такое антиконституционное мероприятие из числа перебежчиков из НУ-НСа и БЮТ».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что не может сейчас сказать, как это будет оформлено юридически.