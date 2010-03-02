Экс-советник Ющенко написал жизненные ориентиры новой коалиции
Одно из главных – вопрос “Венко”?
Без обязательной договоренности о недопустимости возвращения в Украину компании "Венко – Прикерченска. Ltd" и закрепления в коалиционном соглашении положения, что черноморский шельф остается в исключительной собственности государства и управлении им, любое заключенное коалиционное соглашение между БЮТ, НУ–НС и Блоком Литвина или между ПР и НУ–НС будет представлять угрозу интересам энергетической и национальной безопасности Украины. И будет выглядеть как завуалированная попытка вернуть к жизни "Венко-Прикерченская. Ltd". Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экс-советник президента Виктора Ющенко Ярослав Лесюк. В то же время он подчеркнул, что это условие “в любом случае не рассматривается как рецепт построения счастливой Украины для людей. Речь идет лишь о сохранении на этом этапе остатков энергетической, экономической и национальной независимости как фундамента завтрашнего прогресса”.
Среди других идеологических принципов деятельности будущей коалиции эксперт советовал бы рассматривать такие:
– мораторий на любые действия относительно языкового вопроса;
– безусловное выведение в 2017 году ЧФ РФ из Украины;
– недопустимость приватизации ГТС;
– продолжение образовательной реформы в контексте независимого тестирования;
– немедленная реформа НАК "Нафтогаз Украины" путем его раздела на три структуры, которые будут заниматься соответственно продажей газа, его транспортировкой и хранением, и добычей. Проведение модернизации ГТС в соответствии с Брюссельскими договоренностями.