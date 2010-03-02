У Януковича хотят пересмотреть условия членства Украины в ВТО

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА считает необходимым пересмотреть условия членства Украины во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

«Сейчас, по мнению многих экспертов, путь по пересмотру отдельных условий не закрыт. Я не могу дать полную гарантию, что Украина сможет их пересмотреть – это вопрос переговоров, но я уверена, что такие попытки обязательно нужно делать», - сказала И.АКИМОВА, не уточнив, какого рода корректировку условий необходимо проводить.

Она отметила, что Украина, как член ВТО, должна оказать помощь при вступлении в эту организацию другим странам – членам Союза Независимых Государств (Россия, Беларусь, Казахстан). Членство этих стран в ВТО, убеждена первый заместитель главы АП, облегчит условия налаживания Украиной экономического сотрудничества с ними.

Также И.АКИМОВА еще раз заявила, что сегодня у Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧА нет планов по присоединению к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана ни в какой форме. «Я абсолютно, с чистой совестью и ответственно заявляю, что этой идеи он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) никогда не высказывал и не имел виду…Мы отлично понимаем, что присоединение к Таможенному союзу сейчас Украины, которая уже является членом ВТО, практически невозможно. Ведь средние таможенные ставки в Украине приблизительно 5,5% в России – более 10%, а именно эта база должна рассматриваться в Таможенном союзе по настоянию России», - отметил И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. Украина 16 мая 2008 года стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации.