Поддержит ли НУ-НС отставку Тимошенко?

Заместитель лидера фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Борис ТАРАСЮК считает, что во фракции НУ-НС немногие депутаты готовы проголосовать за отставку Юлии ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра Украины.

Об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о перспективах отставки правительства.

В то же время, по его словам, сделать точный прогноз очень трудно, поскольку все зависит от внешних факторов и от переговоров, которые ведут по этому вопросу депутаты из фракции Партии регионов.

«Вчера, например, объявили, что одному депутату из НУ-НС положили на стол пять миллионов. Все будет зависеть от того, пройдут ли испытание некоторые депутаты деньгами, а некоторые - должностями», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его словам, на одном из заседаний фракции было заявлено, что депутаты не будут голосовать за постановление об отставке правительства. «Насколько кто и как будет придерживаться этого решения, посмотрим», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, говоря о возможности создания коалиции с Партией регионов, выражает исключительно собственное мнение, поскольку большинство депутатов от НУ-НС не поддерживают его позицию. «Сегодня Николай МАРТЫНЕНКО не является человеком, который выражает мнение большинства фракции», - сказал Б.ТАРАСЮК.

«Во фракции нет большинства, которое бы приняло решение о вхождении в коалицию с Партией регионов. Есть разные интересы, но нет большинства, которое бы приняло конкретное решение», - подчеркнул он.