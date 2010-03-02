Литвин объявил о смерти коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о прекращении существования коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил на заседании парламента.

Он сообщил, что на Согласительном совете представители четырех фракций - Партии регионов, НУ-НС, Блока Литвина и КПУ - «констатировали, что коалиции, как таковой, нет».

«Я не буду здесь вдаваться в правовую или политическую сторону дела», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он подчеркнул, что по состоянию на 2 марта в аппарат парламента Украины не поданы документы депутатских фракций о создании в декабре 2008 года коалиции депутатских фракций в ВР «Национального развития, стабильности и порядка».

В.ЛИТВИН подчеркнул: «В соответствии с Конституцией Украины и Регламентом объявляю о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций в ВР «Национального развития, стабильности и порядка».