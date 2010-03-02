Янукович: я никогда не был интриганом

Президент Виктор Янукович обещает делать все для действительной и эффективной интеграции Украины в Евросоюз.

"Я буду делать все для того, чтобы евроинтеграция была не на словах, а на делах", - заявил он в интервью "Би-Би-Си".

"И в этом есть разница между моей политикой и политикой предшественников, которые много говорили, но практически ничего не делали. За последние 5 лет жизнь людей ухудшилась и упал уровень экономики. И люди это воспринимали как процесс евроинтеграции", - сказал Янукович.

"То есть, мы получили негатив от этой политики. Я хочу изменить ситуацию к лучшему", - подчеркнул он.

На вопрос, не будет ли обид, что первый его визит был в Брюссель, а не в Москву, Янукович ответил:

"Вы знаете, я в своей жизни никогда не был интриганом, и не хочу сейчас быть, потому что эта должность – это, прежде всего, большая ответственность в вопросах и внутренней, и внешней политики".

"Я хочу, чтоб Украина стала надежным партнером и для Евросоюза, и для России, и для других стран, с которыми мы строим взаимовыгодные отношения. Украина всегда будет преследовать свой национальный интерес – и это для меня главное", - сказал президент.

На вопрос, получит ли Украина ассоциированное членство и соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, а также безвизовый режим, Янукович отметил:

"Мы договорились, что пройдем этот путь за год, и принятие общего решения, общее выполнение этого вопроса приведет нас к этой цели, которую мы поставили перед собой. Не позднее, чем через год, мы получим безвизовый режим и получим зону свободной торговли с Евросоюзом".

Что же до членства в ЕС, то, по убеждению президента, "Украина должна пройти большой путь реформ, и только после этого мы увидим тот срок, когда это может произойти".

"Мы сегодня получили сигнал (резолюция Европарламента относительно права Украины претендовать на членство в ЕС), что дает большую надежду. А сейчас на это надо очень хорошо поработать", - подчеркнул Янукович.

"Мы должны принимать сознательные решения, и слишком политизировать этот вопрос нельзя, потому что люди как в Евросоюзе, так и в Украине хорошо понимают, что это не простой и долгий путь", - добавил он.

А относительно того, что президент в Брюсселе не встретился с руководителями НАТО, Янукович объяснил, что программа визита готовилась совместно с ЕС и была очень насыщенной. "Если не успел этого сделать в этот раз, я сделаю это в следующий", - сказал президент

Украинская правда