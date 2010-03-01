Тимошенко согласна уступить место премьера представителю НУ-НС

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что БЮТ поддержит кандидатуру от “Нашей Украины – Народной самообороны” на должность премьер-министра, если в этой фракции найдется не меньше 60 голосов для подтверждения существования коалиции и поддержки своего же кандидата на должность главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос, готов ли БЮТ поддержать кандидатуру от НУ-НС на должность премьер-министра в обмен на продолжение существования действующей коалиции.

«Если фракция НУ-НС подтвердит свои голоса, что они в коалиции и будут голосовать за своего кандидата, то БЮТ поддержит», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, вопрос существования или не существования коалиции, зависит исключительно от фракции НУ-НС.

«Существование 226 голосов зависит исключительно от фракции НУ-НС. Если они подтвердят, что 60 или больше подписей есть под коалицией, то, пожалуйста, мы рассматриваем кандидатуру от них», - сказал он.