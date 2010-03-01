Янукович выразил соболезнования Саркози

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Французской Республики Николя САРКОЗИ в связи с гибелью людей вследствие урагана «Ксинтия».

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте главы государства.

«С глубокой грустью в Украине восприняли известие о катастрофических последствиях урагана «Ксинтия», который повлек многочисленные человеческие жертвы и нанес значительные материальные убытки», – говорится в соболезновании.

«Прошу передать от имени украинского народа и от меня лично глубокие соболезнования французскому народу и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, во Франции, по меньшей мере, 50 человек погибли вследствие урагана “Ксинтия”. Большинство из них утонуло во время наводнения, которое началось в Вандее на западе Франции.