Госкомстат обнародовал процент падения ВВП по итогам 2009 года

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В частности, согласно данным Госкомстата, номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн., реальный – 85% в сравнении с 2008 годом (в постоянных ценах 2007 года).

Справка УНИАН. Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7% соответственно.

Министерство экономики и Национальный банк Украины ранее прогнозировали, что падение ВВП по итогам 2009 года составит 15%.

По данным НБУ, в январе текущего года рост ВВП составил около 7,5%.