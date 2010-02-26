Литвин рад, что увидит Януковича еще и в понедельник

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в понедельник, 1 марта, после возвращения из Брюсселя планирует встретиться с руководством Верховной Рады Украины и лидерами фракций парламента.

Об этом сегодня в интервью телеканалу “Рада” заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

“В понедельник после его возвращения из Брюсселя планируется встреча с руководством Верховной Рады и лидерами фракций”, - сказал В.ЛИТВИН. Он отметил, что подобных встреч давно не было и вообще в дальнейшем противостояния между ВР и Президентом не должно быть.

Кроме того, по словам председателя ВР, достигнута договоренность о проведении регулярных встреч с руководством исполнительной ветви власти. По словам В.ЛИТВИНА, это будет способствовать тому, что в итоге все ветви власти будут выходить на согласование решений, которые впоследствии будут выполняться.

В то же время, председатель ВР выразил убеждение, что новый Президент не будет влиять напрямую на парламент. “Я убежден, что Президент напрямую не будет пытаться демонстрировать свою заинтересованность, которая бы переходила в попытки руководить парламентом. Думаю, что в первую очередь разговор будет идти вокруг того, что сегодня чрезвычайно сложная экономическая и социальная ситуация”, - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Администрации Президента состоялась встреча ЯНУКОВИЧА и ЛИТВИНА.