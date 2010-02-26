В БЮТ потирают руки: вокруг Януковича - террариум

Вчерашние первые кадровые назначения в Администрации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствуют о том, что «команда АХМЕТОВА и команда ФИРТАША» будут отстранены от всех последующих назначений в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал заместитель лидера фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

«По моему мнению, произошла уникальная вещь, когда две группы – группа АХМЕТОВА и группа ФИРТАША – фактически будут отстранены ЯНУКОВИЧЕМ от назначений на должности в самой администрации», - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, именно этим можно объяснить «болезненную реакцию» одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА, который отметил, что назначения в Администрации являются вопросом самого Президента, а вот назначения в правительстве без согласования с фракцией Партии регионов не могут происходить.

Кроме того, по словам С.СОБОЛЕВА, ключевой является та фигура, которая будет назначать кадры в Администрации В.ЯНУКОВИЧА, и вполне понятно, что «этим будет заниматься не ЛЁВОЧКИН (глава АП Сергей ЛЁВОЧКИН – УНИАН)».

«Но я убежден, что это только начало. И именно поэтому попытки сегодня слепить несколько ключевых игроков и групп, которые есть у фракции Партии регионов, а к этому еще добавьте интересы ЛИТВИНА, интересы коммунистов, интересы псевдопатриотов из «Нашей Украины - Народной самообороны» - КОСТЕНКО, ЯЦЕНЮКА, ЮЩЕНКО, – и вы поймете, что это террариум, в котором найти понимание очень трудно», - сказал С.СОБОЛЕВ.