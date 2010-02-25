Гриценко: Ющенко лучше выехать из Киева, замаливать грехи где-то на пасеке

Своим указом о назначении Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции экс-президент Виктор ЮЩЕНКО продемонстрировал свое плохое отношение к киевлянам.

Такое мнение высказал председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Своим последним указом - о назначении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции - Виктор ЮЩЕНКО показал, как же он ненавидит столицу и миллионы киевлян», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что «после такого аморального и унизительного поступка ЮЩЕНКО лучше выехать из Киева и замаливать грехи где-нибудь в Хоружевке или на пасеке в Безрадичах».

Как сообщал УНИАН, 24 февраля В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША.