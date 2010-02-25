В НУ-НС назвали условие своей коалиции с ПР

Фракция блока "Наша Украина - Народная самооборона" поручила своему председателю Николаю МАРТЫНЕНКО провести переговоры с фракциями Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина относительно возможности сохранения действующей парламентской коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентской фракции НУ-НС, такое решение принято на собрании депутатской фракции «Наша Украина - Народная самооборона» в Верховной Раде.

При этом в сообщении отмечается, что НУ-НС будет предлагать БЮТ и Блоку Литвина собственную кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

"В случае отрицательного результата таких переговоров фракция поручает Николаю МАРТЫНЕНКО провести предварительные консультации с фракциями Партии регионов и Блока Литвина относительно возможности создания в Верховной Раде новой коалиции при условии поддержки на должность премьер-министра кандидатуры от фракции НУ-НС и учета в коалиционном соглашении идеологических основ деятельности блока "Наша Украина - Народная самооборона", - сообщили в пресс-службе. Депутаты НУ-НС также приняли решение о невозможности создания ни при каких условиях коалиции с фракцией Коммунистической партии Украины.

Кроме того, решено создать рабочую группу с целью формирования единой партии демократического направления на базе политических сил и политиков, представленных в парламентской фракции НУ-НС.