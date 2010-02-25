Сегодня состоится инаугурация Януковича

Сегодня состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Согласно программе инаугурации, в 9.00 в Киево-Печерской лавре пройдет молебен. В 10.00 в Верховной Раде новоизбранный Президент будет приносить присягу.

На инаугурацию ожидается прибытие глав 11 государств, а также от Европейского Союза - шефа европейской дипломатии Кэтрин ЭШТОН, президента Европарламента Ежи БУЗЕКА и комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Стефана ФЮЛЕ.

Спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ возглавит российскую делегацию. Также в состав делегации, в частности, войдет глава Администрации Кремля Сергей НАРЫШКИН.

Общественный порядок в Киеве будут обеспечивать 3,9 тыс. правоохранителей, в том числе 1,6 тыс. бойцов Внутренних войск МВД Украины.