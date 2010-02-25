Заказные рейтинги не повлияли на результаты выборов

Научный руководитель фонда “Демократические инициативы”, социолог Ирина БЕКЕШКИНА убеждена, что обнародование заказных рейтингов кандидатов в президенты Украины не повлияло на результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, во время избирательной кампании существовал миф, что обнародование заказных рейтингов, которые серьезно завышали результат кандидата, который заказывал такое «исследование», может существенно повлиять на результат выборов в интересах этого кандидата.

Она напомнила, что во время избирательной кампании на пресс-конференциях обнародовались результаты многочисленных псевдосоциологических исследований, которые широко тиражировались в Интернете.

При этом, отметила И.БЕКЕШКИНА, до начала избирательной кампании об этих социологических фирмах и об их деятельности никто не слышал.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что вопреки ожиданиям заказчиков таких рейтингов никаких позитивных результатов они не дали. Эксперт отметила, что, если бы избиратели действительно ориентировались на эти рейтинги, то на протяжении кампании было бы невозможным существенное падение рейтинга кандидата в президенты Арсения ЯЦЕНЮКА или, напротив, существенный рост рейтинга Сергея ТИГИПКО.

«Такое мелкое мошенничество ничего не приносит и никакой пользы не дает», - сказала И.БЕКЕШКИНА.