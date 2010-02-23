Ющенко освободил председателя Генической райгосадминистрации

Согласно поданному им заявлению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением № 25/2010-рп освободил Валерия ДРОНОВА от должности председателя Генической районной государственной администрации Херсонской области. Текст распоряжения размещен на официальном сайте главы государства. В.ДРОНОВ освобожден согласно поданному им заявлению. В.ДРОНОВ работал в должности председателя Генической РГА с апреля 2005 года.

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