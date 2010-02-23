У Ющенко прикинули, какой будет инфляция в этом году

Секретариат Президента Украины прогнозирует, что по итогам 2010 года рост потребительских цен составит 12,5%, а рост цен производителей – 14%.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

В сообщении отмечается, что, несмотря на ряд факторов, которые будут сдерживать рост потребительских цен (сокращение в 2009 году платежеспособного спроса, последующее снижение потребительского кредитования из-за высокой стоимости таких кредитов, уменьшение влияния повышения цен производителей), влияние факторов, стимулирующих рост инфляции, будет оставаться все еще достаточно сильным.

По данным Секретариата Президента, примерно на треть уровень инфляции в 2010 году будет обусловлен повышением административно регулируемых цен на газ, электроэнергию, услуги ЖКХ, транспорта и связи.

Другими факторами инфляции станет рост цен на продукты питания (доля в общем уровне инфляции – около 5 п.п.), в частности, мясо и мясопродукты, плодоовощную продукцию, хлеб и хлебопродукты, а также улучшение ситуации в промышленной сфере и на рынке кредитных ресурсов.

«Учитывая упомянутые факторы, инфляция 2010 года будет составлять, по прогнозу, 12,5%, в том числе в I квартале (март 2010 года к декабрю 2009 года) – около 5%. В среднегодовом измерении индекс потребительских цен замедлит рост и составит 11,4% (2010 год к 2009 году) и 14,1% (I квартал 2010 года к II кварталу 2009 года)», – сказано в сообщению СП.

По информации Секретариата Президента, ожидается, что основным источником роста индекса цен производителей в 2010 году будут определенное оживление экономической активности на внешних рынках, в частности, по продукции экспортно ориентированных отраслей промышленности, активизация инновационно-инвестиционной деятельности, а также последующий рост себестоимости продукции, в первую очередь в связи с повышением уровня социальных стандартов, а следовательно, расходов на оплату труда наемных работников, и рост энергетической составляющей расходов, в первую очередь в связи с повышение цен на импортированный природный газ.

«Учитывая перечисленные факторы, рост цен в промышленности в 2010 году будет составлять, по прогнозу, 14%, в том числе в I квартале (март 2010 года к декабрю 2009 года) – около 5%. В среднегодовом измерении рост индекса цен ускорится и составит 15,9% (2010 год к 2009 году) и 16,3% (I квартал 2010 года к II кварталу 2009 года)», – сказано в сообщению СП.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю 2009 года составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

В Украине инфляция в декабре 2009 года по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 1,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 1,9%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2009 года против декабря 2008 года составил 0,2%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.