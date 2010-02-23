Президент Европарламента встретится с Януковичем в Брюсселе
17:09, 23 февраля 2010Политика
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Бузек подтвердил встречу 1 марта
Президент Европарламента Ежи БУЗЕК 1 марта в Брюсселе встретится с новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Об этом Е.БУЗЕК заявил сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.
“Да, я планирую встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ как с Президентом, избранным во время честных и свободных выборов”, - сказал Президент Европарламента.
Он не предоставил других деталей.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники, близкие к руководству ЕС, В.ЯНУКОВИЧА ожидают в Брюсселе 1 марта – через три дня после его инаугурации в Украине.
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