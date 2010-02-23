Президент Европарламента встретится с Януковичем в Брюсселе

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК 1 марта в Брюсселе встретится с новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом Е.БУЗЕК заявил сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Да, я планирую встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ как с Президентом, избранным во время честных и свободных выборов”, - сказал Президент Европарламента.

Он не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники, близкие к руководству ЕС, В.ЯНУКОВИЧА ожидают в Брюсселе 1 марта – через три дня после его инаугурации в Украине.