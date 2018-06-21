Юлия Тимошенко потерпела победу

Конечно, правы все те (т.е. все, кроме «регионалов»), кто совершенно объективно констатирует: отозвав свой иск из Высшего административного суда, Юлия Тимошенко сумела избежать «разгрома». Завершило операцию вчерашнее телеобращение, дымовой завесой прикрывавшее стратегическое отступление с поля битвы при ВАСУ. Госпожа премьер-министр может смело считать операцию своей победой. Как Наполеон на заключительном этапе кампании 1812 года, когда, являя во всём блеске свой стратегический гений, император выводил из России тающие на глазах остатки великой армии. Как ехидничали сатириконцы, «кончилось тем, что Наполеон потерпел последнюю победу при Березине и ускакал в Париж».

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ БЕРЕЗИНА ЮЛИИ ТИМОШЕНКО

Что на самом деле не совсем понятно, так это оценки экспертов, когда, анализируя не неожиданность или стремительность маневра леди Ю, а его последствия, они приходят к выводам вроде того, что «Тимошенко, проиграв глобально, тактически выкрутила ситуацию в свою пользу». Или - «понимая, что не выигрывает первое место, она вообще снялась с чемпионата, чтобы не фиксировать своё поражение». Тут налицо явное недопонимание. Поражение – во всяком случае, поражение в кампании по выборам Президента Украины – будет «зафиксировано» автоматически - в день инаугурации.

Написать «в день инаугурации Президента Януковича» - не поднимается рука. И хотя писать - «Президента Тимошенко» - было бы ничуть не легче, но это мало утешает. Речь, впрочем, не о том. И даже не о долгосрочных последствиях, а всего лишь о внятной оценке ситуации и о перспективах самых ближайших.

На самом деле ничего Юлия Владимировна в свою пользу не «выкрутила». Ошеломить противника – это не означает его победить, хотя бы «тактически». Говорить о преимуществах и «пользе» стоит не под впечатлением мгновенного эффекта, а объективно и спокойно оценивая реальные результаты маневра.

С результатами дело плохо. Во-первых, обернулись пшиком изначально декларировавшиеся задачи. Как максимум – добиться «третьего тура». Впрочем, в это с самого начала практически никто не верил. Поэтому так принципиально важно было хотя бы «по максимуму дожать» программу минимум: продемонстрировать, что Тимошенко не сдалась. Что она упорно, до последнего мгновения, сражается в суде, потому что «не пойти сегодня в суд – это предать тех «маленьких», никому не известных людей, которые где-то там, к примеру, в Крыму, рискуя если не жизнью, то уж точно здоровьем, под контролем уркаганов отчаянно боролись…». И т.д., и т.п.

Возможно, формат вчерашнего телеобращения и был оптимальным решением, – но тогда в суд либо не следовало ходить вовсе, либо нужно было как-то иначе формулировать цели и задачи похода (и в предыдущем «Обращении» и в выходивших в течение недели «промо-текстах»). Этого сделано не было, и обращение в суд обернулось чистой формальностью и, соответственно – «предательством тех «маленьких», никому не известных людей…». Конечно, во вчерашнем «Обращении» и в новых «промо-текстах» все эти противоречия были не без надрыва «разъяснены», но – вечная проблема бютовских спецпроектов – такие «разъяснения» убеждают лишь собственных же адептов. А все прочие несколько теряются от пафоса, с которым провозглашаются расхожие банальности и сообщаются уже общеизвестные реалии о ходе политического процесса.

Непоследовательность, проявленная так наглядно и в столь короткие сроки, несет для Тимошенко серьезную угрозу, поскольку может быть легко интерпретирована, как заурядная женская истерика – особенно после многодневного молчания леди премьера после второго тура выборов (рационального объяснения этому молчанию так никто и не дал). Само по себе осознание того, что «железная леди» в критические минуты может позволить себе примитивные «бабские» капризы, может сильно подорвать тщательно лелеявшийся имидж.

Во-вторых, «победа при отступлении» продемонстрировала, а «Обращение» прямо подтвердило то, что мыльным пузырём блефа лопнула надежда реализовать задачу куда более серьезную.

Задача была сомнительна со всех точек зрения, и поэтому очень не афишировалась. Речь шла о том, чтобы, пугая «донов» долгим и тяжелым судебным процессом, а там, глядишь, и «третьим туром», склонить их к компромиссу - к тому, чтобы они смирились с сохранением за Тимошенко премьерского поста. Как в той модели, о которой ПР и БЮТ «терли» на протяжении стольких лет.

«Регионалам», которые в те годы были от власти отлучены и невыносимо по этому поводу страдали, довольно долго казалось, что вернуться в её лоно, хотя бы частично – не такой уж плохой вариант, особенно если придется пожертвовать чем-нибудь несущественным – лучше всего своим малопонятливым и обидчивым лидером.

Поскольку это не сработало тогда, то, натурально, и вожди ПР, и сам Янукович совершенно не понимали – о каком «премьерском компромиссе» можно вести речь теперь. Похоже, изначально ошибочной была ставка на страх победителя. Не потому, что Януковича так уж сложно запугать, а потому, что за последние годы он намертво усвоил, что страшней любых проблем наверняка окажется то, что Тимошенко может с ним сделать, если останется премьером.

Неудивительно, что озвучить идею «ПРиБЮТовского» альянса вслух, да ещё от своего собственного имени, желающих практически не находилось. В неявном виде к ней подводили российские «спецы», внезапно озаботившиеся проблемой – как же это гражданин Янукович В.Ф. сможет президентствовать, если нет за ним поддержки половины Украины? - и вот если бы ему как-нибудь заручиться такой поддержкой…

ЧЕРНАЯ МАГИЯ И ЕЁ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Из отечественных «фигур» о варианте «ПРиБЮТа» - не как об угрозе, а как о желательной перспективе – заявил, кажется, лишь один политик. Тот, которому терять совсем уже нечего. Экс-министр ВД Юрий Луценко: «Каждый из этих лидеров народных симпатий должен признать, что это страна их обоих». Что страна, оказывается - «их», - это вообще в устах Луценко должно вызывать шок. Особенно практическая рекомендация: «Надо с этим смириться и работать на страну… То есть, один будет иметь право вето, а другой - продолжит работу в исполнительной власти».

Интересно было бы узнать, занимал бы Юрий Витальевич такую же позицию или проклинал бы соглашателей и звал на баррикады - если бы оказалось, что одной из первых позиций, которой готова была «для компромисса» пожертвовать Юлия Владимировна, была должность главного милиционера и «голова» самого Луценко (в уголовно-процессуальном смысле слова)?

Но не сложилось. Это стало ясно после молниеносного отступления госпожи премьер-министра из ВАСУ. А в своём «Обращении» она уже прямым текстом сообщила, что продолжит битву в парламенте – в надежде «по-плохому, раз уж не получилось по-хорошему» укрепиться в правительстве, как в последней цитадели.

Даже в случае успеха такая диспозиция смотрелась бы очень ненадёжно. Но шансы «закрепиться» на самом деле ничтожны. Наполеон ведь тоже, решив уйти из сожженной Москвы, совершенно не собирался откатываться до границ и далее, а был уверен, что удержится на зимних квартирах в Смоленске.

В нашем случае всё идёт к тому, что защищать «цитадель» правительства Тимошенко никто не будет. Очень симптоматичны многочисленные «сливы» в прессу о том, как были шокированы и даже оскорблены депутаты «союзной» БЮТ фракции НУ-НС, когда леди премьер попыталась их грубо «купить» разнообразными посулами. Ну да, ну да... Картина маслом: «Депутаты НУ-НС отвергают циничное предложение должностей, чинов и допуска к контролю над потоками».

Я, кстати, вполне допускаю, что некоторые из них в позапрошлом декабре и на самом деле испытывали какие-то угрызения, «сдавая» своего «почетного вождя». Всё-таки с Ющенко многих из них связывали какие-то человеческие отношения в предыдущей жизни… А вот сдавать или не сдавать Тимошенко – это вообще в моральном плане не вопрос. «Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер?» Тимошенко – не папа, это точно. И уже даже практически не родственница. О чём уже второй раз за неделю заявил Давид Жвания, в совсем недавнем прошлом – один из столпов бютовского влияния в НУ-НС.

«Дары» Тимошенко не были приняты просто потому, что нунсовцы не верят, что у Юлии Владимировны будет возможность выполнить свои сверхщедрые обещания. А «слита» эта информация была для оказания давления на контрагентов в торге с «регионалами». В эти дни на нашем политическом торжище судьба госпожи премьера и её Кабинета - один из самых ходовых товаров.

Месяца полтора назад один мой давний знакомый, близкий к БЮТ, меланхолично заметил, что в окружении леди Ю уже практически не осталось никого, кто лично сильно проиграет в случае её поражения. Возможно, в этом чересчур категоричном заявлении был и элемент очередной интриги внутрибютовского серпентариума, но о том, что леди «сдают» уже наперегонки, есть впечатляющее свидетельство. Я имею в виду «Нострадамуса наших дней» г-на П.Глобу.

Еще осенью «Нострадамус» заявлял, причем «с уверенностью» (!), что «во втором туре победит Юлия Тимошенко», и бахвалился тем, что провидел её приход в самые незапамятные времена. А ныне Глоба уже «разоблачает» своё пророческое провидение и объясняет, что Юлия Владимировна проиграла, ибо «не соответствует своему светлому образу».

NB. Злые люди глумятся над злосчастным астрологом за «нестыковку». На мой взгляд, гораздо смешней было двумя неделям ранее, когда «провидя» эту свою документально зафиксированную «лажу», Глоба готовил почву для отступления, заявляя: «Если она действительно тот светлый человек, за которого себя выдает, тогда она действительно победит, если же это враньё и предвыборный пиар - тогда она проиграет». Во-первых, смешно, когда с ужасно умным видом говорится такая предельно простая вещь: «Тимошенко или выиграет, или проиграет». И, во-вторых - вопрос: чего стоит «астрологическая» квалификация Глобы, если он до сих пор не «сверил со звёздами» – светлый ли человек Юлия Владимировна, или это «враньё и предвыборный пиар». В котором, получается, столько лет участвовал и сам «Нострадамус»?

МАНИПУЛЯТОРЫ МАНИПУЛИРУЮТ-МАНИПУЛИРУЮТ…

Справедливости ради приходится признать, что «великий Глоба» не более чем симптом. Симптом универсальный, поскольку свидетельствует не только о положении дел г-жи Тимошенко, но о состоянии отечественного политикума в целом. И если в последнее время манипулятивные «технологии» регулярно дают сбои, то лишь потому, что «технологические» приёмы так уныло повторяются от «спецпроекта» к «спецпроекту», что к ним уже выработалось привыкание, ослабляющее провоцируемые реакции. (Лучше, конечно, была бы привычка к практике критического анализа, но - «маємо те, що маємо»).

Сейчас предметом интенсивных и разносторонних манипуляций стал вопрос о том, будет или не будет сформирована новая парламентская коалиция, и, соответственно, - будут или не будут инициированы внеочередные парламентские выборы.

Вопрос на самом деле гораздо проще, чем его пытаются представить. Повторюсь: нетрудно запугать «регионалов», которые и на самом деле очень не хотят рисковать уже почти добытой властью. Но пугать их можно только до определенного предела, – за которым обретаются «страшилки», которых они боятся гораздо больше, чем «ужастика» новых выборов.

Главный «кошмар» - идея о делегировании кому бы то ни было (не только БЮТ) контроля над правительством. Тут сходится в одной точке всё: и элементарная жадность, в которой они ничуть не уступают «орлам Тимошенко», и тоска по власти, и огромное количество конкретных людей, ковавших победу. (А также множество уверенных в том, что они её ковали, и ещё больше – громко о своих заслугах кричащих). И вся эта орава ждёт давно обещанной «раздачи слонов».

Наконец, самое главное – со дня инаугурации Янукович окажется в положении ответственного (в наших условиях читай: виноватого) за всё. Из этого следует, что утрата личного контроля над Кабмином означает для ПР и персонально для Януковича политическое самоубийство. Особенно учитывая, что в тылу остается (и никуда не денется) Юлия Тимошенко - самый профессиональный оппозиционер всех времен и народов.

К этому необходимо прибавить ещё три очевидных фактора. Во-первых, чем раньше пройдут досрочные парламентские выборы, тем выше шансы ПР закрепить свой успех. И наоборот – чем дольше эти выборы откладывать, тем шансы на успех ниже: инерция «победной волны» конечна, и её сила прямо зависит от сроков, в которые ещё возможно списывать проблемы на «предыдущую власть». Поэтому пугать «донов» опасностью «цейтнота» при формировании новой коалиции и нового правительства совершенно бессмысленно. В нынешней ситуации, когда для партии Януковича – если уж выборы, то чем скорей, тем лучше, - «цейтнот» даст прекрасный повод к скорейшему роспуску ВР.

Во-вторых, как ни рискованны выборы для «регионалов», но для Блока Литвина и, в меньшей мере, для НУ-НС они просто губительны. В самом лучшем случае, обе эти политсилы «всего лишь» сильно сократят своё присутствие в ВР. Для Литвина, который при новых выборах рискует вообще остаться «за бортом», вряд ли послужит большим утешением, если, как бы «мстя» за него, депутаты, которых приведут Тигипко, Яценюк и Ющенко, тоже будут «качать права» у Януковича.

Наконец, в-третьих. Блокирование роспуска нынешнего состава Верховной Рады путём игры в «прецеденты» или в «отсутствие бюджетного финансирования», - обречено на провал. Новому Президенту, располагающему поддержкой как минимум 170 парламентских «штыков», легче легкого создать идеальные условия для абсолютно конституционного прекращения работы парламента. А попытка невыполнения указа о роспуске лишь позволит Януковичу сыграть совершенно невообразимую для него роль защитника демократии – объединив парламентские выборы с «неправедно» отменёнными выборами местными.

Сказанное не позволяет делать серьезный прогноз о том, что более вероятно – новая коалиция или новые выборы (вероятность 50 на 50), однако довольно жестко очерчивает рамки возможных компромиссов.

«Регионалы» вряд ли пожертвуют потенциальным «коалициантам» должности, которые у них (в ПР) считаются реально значимыми. Но почти наверняка отдадут на откуп если не всю «идеологию», то многие позиции. Главным образом потому, что не считают эту сферу важной настолько, чтобы только из-за неё пускаться в новую избирательную кампанию. А также, отчасти – чтобы создать задел для торгов с россиянами и чтобы продемонстрировать им недовольство той поддержкой, которую Москва оказывала Тимошенко.

Если новое коалиционное соглашение будет формализовано в каком-нибудь «универсале», то «идеологические» формулировки будут максимально нейтральными (чтобы каждая из сторон могла предъявить их избирателям, выдавая за свой триумф). Неидеологических пунктов там, скорей всего, не будет вовсе.

Строго говоря, именно такое распределение функций «востока» и «невостока» начиналось ещё при Кравчуке и стало почти традиционными при Кучме.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН